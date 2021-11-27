صربيا تشهد احتجاجات ضد تعديل القوانين وتعدين الليثيوم في البلاد

شهدت صربيا، اليوم السبت، احتجاجات ضد القرارات الحكومية الجديدة التي ترمي إلى تعديل قانون يسمح لشركات أجنبية بتعدين الليثيوم.

وذكر موقع إن 1 انفو الصربي أنه تم قطع الطرق اليوم في العديد من مدن صربيا بدعوة من المنظمات البيئية احتجاجًا على مشروع تعدين الليثيوم في غرب البلاد، حيث وافق البرلمان الصربي على قانون جديد بشأن مصادرة الأراضي والذي يقول المتظاهرون أنه يخدم مصالح شركة ريو تينتو البريطانية الأسترالية على حساب السكان.

وتجمع نشطاء حماية البيئة في بلجراد اليوم السبت، وعرقلوا حركة المرور لمدة ساعة عند جسر جازيلا بسبب القوانين التي تم تبنيها مؤخرًا بشأن الاستفتاء والمصادرة. كما تجري احتجاجات في نوفي ساد وبريليينا بالقرب من كراجويفاتش وأماكن أخرى.

وفي "نوفي ساد" اشتبك نشطاء مع الشرطة وتم اعتقال العديد منهم.

واندلع الاشتباك عندما حاولت الشرطة نقل المتظاهرين إلى جانب واحد من جسر دوغا المحلي حتى تتمكن السيارات من العبور.

ويأتي الاحتجاج في ضوء إقرار البرلمان الصربي لقانون جديد حول نزع الملكية ، والذي ينتقده البعض مبررين انتقادهم بأنه يسمح بالاستيلاء القسري على ممتلكات الأشخاص التي قد تكون في طريق مشاريع الحكومة.