السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحارون: احتياطى السلع الاستراتيجية بجنوب سيناء كافى لـ5 أشهر

سلع التموين
سلع التموين

كشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن رصيد الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لـ5 أشهر مقارنًة بالمحافظات الأخرى.

غرفة عمليات مركزية

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"دستور"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية تعمل علي مدار الساعة لمواجهة الطوارئ وتلقي الشكاوى من المواطنين، برئاسة مدير المديرية ووكيل المديرية والرقابة.

أرصدة احتياطية من المواد البترولية

وأضاف الحارون أن المحافظة لديها احتياطي جيد من اسطوانات البوتاجاز تكفي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى استقرار أسعار الاسطوانات في المستودعات بسعر 65 جنيهًا للاسطوانة الصغيرة و130 جنيهًا للاسطوانة الكبيرة الخاصة بالأنشطة التجارية.

وشدد على أن هناك مرور يومي ومكثف للأجهزة الرقابية بالمديرية لمتابعة الأنشطة  التموينية والتأكد من توفير السلع وانتظام عمليات الصرف من خلال منافذ بدال التموين ومشروع جمعيتي.

محافظة جنوب سيناء غرفة عمليات تعرف علي تقلبات الطقس أرصدة السلع الاستيراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

بعد رفع قضية ضده.. تفاصيل مأساة رشوان توفيق مع ابنته

«المالية»: 4.9 % زيادة في الإنفاق على الاستثمارات خلال عام

مريض نفسي.. القبض على المتهم بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن

تحذيرات فلسطينية من زيارة الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي غدًا

وزير فلسطيني: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوقهم