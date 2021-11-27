الحارون: احتياطى السلع الاستراتيجية بجنوب سيناء كافى لـ5 أشهر

كشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن رصيد الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لـ5 أشهر مقارنًة بالمحافظات الأخرى.

غرفة عمليات مركزية

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"دستور"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية تعمل علي مدار الساعة لمواجهة الطوارئ وتلقي الشكاوى من المواطنين، برئاسة مدير المديرية ووكيل المديرية والرقابة.

أرصدة احتياطية من المواد البترولية

وأضاف الحارون أن المحافظة لديها احتياطي جيد من اسطوانات البوتاجاز تكفي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى استقرار أسعار الاسطوانات في المستودعات بسعر 65 جنيهًا للاسطوانة الصغيرة و130 جنيهًا للاسطوانة الكبيرة الخاصة بالأنشطة التجارية.

وشدد على أن هناك مرور يومي ومكثف للأجهزة الرقابية بالمديرية لمتابعة الأنشطة التموينية والتأكد من توفير السلع وانتظام عمليات الصرف من خلال منافذ بدال التموين ومشروع جمعيتي.