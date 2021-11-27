السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللاتينية للمحتفلين بالسبت الرابع والثلاثون من زمن السنة: َٱسهَروا مُواظِبينَ عَلى ٱلصَّلاة

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

جاءت الصلاة محورًا أساسيا نادت به الكنيسة اللاتينية، اليوم في احتفالاتها، بحلول السبت الرابع والثلاثون من زمن السنة، والكنيسة اللاتينية هي احدى الكنائس الكاثوليكية بمصر مثل المارونية والرومية والكلدانية والأرمينية والقبطية والسيريانية.
وخصصت الكنيسة خطبتها خلال القداس الاحتفالي عن السهر في الصلاة وضرورته، تحت شعار «فَٱسهَروا مُواظِبينَ عَلى ٱلصَّلاة»، وهي خطبة مقتبسة من دستور وكتاب التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة.
وقالت الكنيسة خلالها إن الزمن الحاضر هو، بحسب الرّب، زمن الرّوح والشهادة، ولكنه كذلك زمن يَتّسم "بالشدّة" وبتجارب الشرّ التي لا توفّر الكنيسة، وتفتتح معارك الأيام الأخيرة، إنه زمن انتظار وسهر. إنّ مجيء الرّب يسوع المسيح في المجد وشيك، وذلك منذ صعوده إلى السماء، بالرّغم من أنّ الرّب قال لنا: "لَيَس لَكم أَن تَعرِفوا الأَزمِنَةَ والأَوقاتَ الَّتي حَدَّدَها الآبُ بِذاتِ سُلطانِه" يمكن لهذا المجيء النّهيويّ أن يَتمّ في أي وقت.
وأضافت: «قبل مجيء الرّب يسوع المسيح الثّاني، يجب على الكنيسة أن تعيش تجربة نهائيّة تهزّ إيمان العديد من المؤمنين، والاضطهاد الذي سيرافق مجيئه على الأرض يكشف "سرّ الإثم" على شكل رياء ديني يحمل للناس حلّاً شكليًّا لمشاكلهم على حساب الجحود بالحقّ، إن الرياء الديني الأعلى هو المسيح الدجّال، أي المشيحيّة الكاذبة حيث يمجّد الانسان نفسه مكان الله ومكان مسيحه الذي أتى بالجسد».
وتابعت: «لن تدخل الكنيسة في مجد الملكوت إلا من خلال الفصح الأخير، حيث ستتبع ربّها في موته وقيامته، لن يَتمَّ الملكوت إذًا بانتصار تاريخي للكنيسة بحسب تقدّم صاعد، إنّما من خلال انتصار الله على هيجان الشرّ الأخير الذي سيُنزِل من السماء عروسه، سيكون انتصار الله على ثورة الشرّ كالدّينونة الأخيرة، بعد آخر اهتزاز كوني لهذا العالم الفاني الزائل».

الكنيسة اللاتينية اللاتين الكاثوليك الكنيسة اللاتينية في مصر الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية اللاتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

بعد رفع قضية ضده.. تفاصيل مأساة رشوان توفيق مع ابنته

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

«المالية»: 4.9 % زيادة في الإنفاق على الاستثمارات خلال عام

مريض نفسي.. القبض على المتهم بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن

تحذيرات فلسطينية من زيارة الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي غدًا

وزير فلسطيني: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوقهم