«التموين» توافق على مشروعين لـ«جمعيتي» للمعاينات النهائية بجنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على عدد اثنين من المتقدمين لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين من إجمالي 8 متقدمين لإجراء المعاينات النهائية والتشغيل أول العام المقبل في أحياء المروة والنصر .

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يتم البدء في إجراء المعاينات النهائية من خلال الانتهاء من التشطيبات النهائية وواجهة المحل والأرضيات والألوان المسموح بها في هذه التشطيبات.

وأضاف أنه قبل اجراء هذه المعاينات النهائية لمشروع جمعيتى لشباب الخريجين خلال المرحلة الرابعة يتم المعاينات من خلال تشكيل لجنة من مديرية التموين والشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلي لمراجعه الاوراق والمستندات التى تم تقديمها في ملف مشروع جمعيتي للتاكد من صحتها والتاكد من ان المساحه للمحل 30م والمسافه بين اقرب بقال تموينى او مشروع جمعيتي 500 متر.

وأوضح أن الموافقة جاءت لصالح متقدمين في حي المروه وحي النصر وهذه الاحياء لا يوجد بها تجار تموين او مشروع جمعيتي نهائيا و على هذا الأساس تم اختيار المتقدمين في تلك الأحياء بكل شفافيه لأنها أماكن أكثر احتياجا وتحتاج إلى مشروع منافذ تموينية لتوفير السلع التموينيه وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

واختتم أن مشروع جمعيتي من المشروعات الضروريه التي تهتم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في إنشاءها وفي تنفيذها كشبكة للتجارة الداخلية لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة.