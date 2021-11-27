حبس مسجل خطر متهم بإطلاق النار على شقيقين بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، بمدينة نصر، اليوم السبت، حبس مسجل خطر متهم بالبلطجة وإطلاق النار على شقيقين ما تسبب في فقـء عين أحد المجني عليهما، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم".

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.