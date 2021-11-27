لمواجهة المخالفات.. إزالة 168 تعديا على المجاري المائية بالمحافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، ضمن مهلة ستة أشهر.



الحملة القومية لإنقاذ النهر بالتعاون مع القوات المسلحة

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 168 حالة تعدي فى نطاق محافظات "قنا - اسيوط - المنيا - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الاسماعيلية" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جهته قال المهندس سامى الشابورين رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على جميع المجارى المائية، وذلك للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع المخالفات بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية.

قيام المخالفين بردم النيل بكسر طوب والمخلفات الزراعية

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كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

كذلك أشار الشابوري إلى اختلاف أشكال وأحجام التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها من منشآت وأسوار.