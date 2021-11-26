نائب الأمين العام للناتو: التضامن هو السبيل لمواجهة التحديات في عالم خطير

شدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرسيا جيوانا، اليوم، على أن التحديات الأمنية الحالية في مناطق عديدة حول العالم، مثل الهجمات الإلكترونية والتهديدات الإرهابية والتهديدات للقيم الديمقراطية، هي مشكلات طويلة الأجل أمام العالم قد تمتد إلى أجيال متعددة.

وأكد جيوانا في خطابه أمام منتدى رابطة حلف شمال الأطلسي (الياتا) الافتراضي، اليوم، أهمية الوحدة والتضامن عبر المحيط الأطلنطي للتعامل مع التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أهمية التضامن بقوة في الفترة الحالية لتوطيد قيم الروابط عبر المحيط، وتأكيد التعاون الوثيق مع الشركاء المتشابهين في التفكير مثل الاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضرورين لحماية السكان على كلا الجانبين من المحيط.

ونقل بيان للناتو عن جيوانا قوله: "إننا في عالم خطير"، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به رابطة الياتا، وأعضائها الشباب في تعزيز وطنية وجماعية الدفاعات الإلكترونية والمرونة.

وأوضح نائب الأمين العام لحلف الناتو أن أولويات جدول أعمال الناتو 2030، الذي تمت الموافقة عليه في قمة بروكسل في يونيو 2021، يشمل بشكل خاص الحفاظ على التفوق التكنولوجي للحلف وتكثيف الجهود لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ وتطوير مفهوم استراتيجي جديد لحلف الناتو في قبيل عقد قمة الناتو 2022 في مدريد.

يشار إلى أن منتدى رابطة (الياتا) يصادف انعقاده الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء رابطة الشباب الأطلنطي للياتا عام 1996، وهي فرع الشباب التابع لحلف الأطلسي (ATA)، والمنظمة المستقلة لدعم القيم المنصوص عليها في حلف شمال الأطلسي.

وتجمع الرابطة المهنيين من الشباب وطلاب الجامعات والباحثين المهتمين بسياسات الأمن الأوروبية والأطلنطية والدولية والمساعدة في سد الفجوة بين السياسة والأجيال الشابة في المجتمع المدني في مجالات الأمن والدفاع الدوليين.