الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ينتشر بين الشباب».. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لكورونا

المتحور الجديد لكورونا
المتحور الجديد لكورونا

في ظل الحرب الشديدة التي يقودها العالم للقضاء على فيروس كورونا بمختلف دول العالم، خاصة أماكن البؤر التي يظهر فيها وتمثل خطورة عالية، ظهر متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا، وأشار العلماء إلى أنه قد يمثل قفزة في أعداد الإصابات الفترة المقبلة، في ظل تحذيرات شديدة اللهجة من علماء الفيروسات وقلق شديد سيطر على باقي الدول عقب الإعلان عن متحور جديد لكورونا.

ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن المتحور الجديد لكورونا.

  • رصد العلماء متحور  B1.1.529 بعد زيادة فى الإصابات فى مدينة جوهانسبرج، التي يوجد بها جنسيات مختلفة وتمثل المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا.
  • رصدت الدولة 22 إصابة إيجابية فى البلاد بهذا المتحور الجديد، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا.
  • رصد السلطات في هونج كونج، حالتين بالمتحور الجديد كلاهما مرتبط بشخص سافر من جنوب أفريقيا.
  • خلال الساعات الماضية، سيتم تنسيق لقاء بين علماء من جنوب أفريقيا بالفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة المتحور الجديد.
  • حظرت بريطانيا الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتينى، وسيتم إضافة الدول الستة إلى القائمة الحمراء للبلاد.
  • لم يعرف بعد مدى فعالية اللقاحات المتوافرة حاليا ضد المتحور الجديد، والذى يوجد به طفرات ربما تقاوم التحييد.
  • يوجد تشابه بين المتحور وسلالتي لامبدا وبيتا، المرتبطين بتهرب فطرى من المناعة.
  • أكد الخبراء أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أكثر كفاءة، وتكثر حول أجزاء من جهاز المناعة.
  • اكتشاف المتغير الجديد لوحظ عند الشباب، كما ينتشر بشكل كبير بين الفئة العمرية من 18 و34 عامًا.

الجدير بالذكر أنه عقب الإعلان عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، انتشر الرعب والقلق في نفوس العديد من أهالي جنوب إفريقا، خاصة وأنه ينتشر بشكل أكبر بين الشباب.

 

اقتصاد خبراء بريطانيا الصحة الفن شباب أفريقيا

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