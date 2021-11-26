الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار توافد المواطنين من المحافظات للتنزه في حديقة فريال ببورسعيد (صور)

الاقبال
الاقبال

شهدت حديقة فريال التاريخية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية إلى بورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية بها، وعلى رأسها حديقة فريال، التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون إلى المحافظة، وذلك بعد التطور الحضاري والجمالي الذي شهدته الحديقة، التي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا.

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الاقبال

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال، التي تمتلك مقومات سياحية رائعة والمُصمَّمة على الطراز الأوروبي، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة، التي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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الاقبال

يُذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليًا إقبالًا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التي حققتها المدينة في مختلف المجالات، وأهمها المجال السياحي والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.

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الاقبال

الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
الاقبال
سياح خلال المواطنين محافظ أتوبيس كبيرة وسائل اجتماع

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وائل لطفي

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