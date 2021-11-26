«مياه المنوفية» تنفذ دورات تدريبية للعاملين فى مختلف التخصصات

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى، نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن أساليب التعامل مع الكيماويات للتعرف على منظومة الشبه وكيفية ضبط جرعه الشبه ومعايرة طلمبه حقن الشبة، وايضا التعرف على منظومة الكلور وكيفية تشغيل المنظومة وايضا التعرف على المبخرات وكيفية تشغيلها واتباع تعليمات التشغيل الخاصة بمخزن الكلور واخيرا التعرف على برج التعادل

وأشار إلى أنه تم تنفيذ تدريب اونلاين عن مهارات اعداد التقارير للشركات التابعة للتعرف على الفرق بين التقارير والمذكرات والرسائل وايضا التعرف على أهداف وأهمية التقارير والمذكرات والرسائل وايضا القرارات وأهميتها المبنية على التقارير والمذكرات والرسائل والتعرف على اساسيات كتابه التقارير ومراحل اعداد وكتابة التقارير وخصائص كتابه التقارير بالإضافة الى تنفيذ دوره تدريبية على برنامج الاكسيل للتعرف على كيفية استخدام الجداول البيانية لتنفيذ العمليات الحسابية الأساسية والمتقدمة واكتساب المهارات اللازمة لتخصيص الخيارات وطريقة العرض الخاصة بأوراق وصفحات العمل وتجهيزها للطباعة وكيفية عرض البيانات باستخدام الجداول والرسوم البيانية.

وأوضح أنه تم تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس وايضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها. كما تم تنفيذ دوره المسار الوظيفي عن العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة للتعريف بالأماكن المحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالأماكن المحصورة وأعراض نقص الاكسجين وإجراءات العمل بالأماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة بالأماكن المغلقة.

وأضاف أنه تم تنفيذ دوره تدريبيه دورة تدريبية عن تداول الحماه بأنواعها المختلفة والهدف منها هو التعرف على أنواع الحماه الناتجه من الصرف الصحي ونظم معالجة الحماه وإرشادات تشغيل الأحواض الاسفلتية لتجفيف الحماه وانواع الكمر واستعمال الحماه المجففة كسماد.

وأكد استمرار مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى بهدف صقل مهارات العاملين فى مختلف التخصصات وتطوير الأداء، دوره اساسيات التشغيل لمكونات المحطات والشبكات وكذلك دوره المسار الوظيفى اساسيات المعالجة ومكونات المحطة.