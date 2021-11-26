بلجيكا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا

سجلت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الجمعة، أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ''بوتسوانا'' وهي أول إصابة يتم تسجيلها في أوروبا بهذا المتحور.

وأعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن الإصابة رُصدت لدى امرأة والتي ظهرت عليها أعراض الإصابة، مشيرة إلى أنه ليس لديها أي علاقة بجنوب إفريقيا أو أي دولة من دول جنوب القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن المرأة لم تتلق التطعيم المضاد لكورونا ولم يسبق إصابتها بالفيروس.

وتشهد القارة الأوروبية، موجة جديدة من العدوى تثير قلقًا متزايدًا مع تسجيل أعداد غير مسبوقة من الإصابات وعجز التلاقيح في كبح جماح المرض بنسبة تقارب الأربعين في المائة.

وحذر علماء من أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم ''بوتسوانا" أو قد يؤدي إلى مزيد من تفشي الفيروس بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأثار رصد متحور جديد من فيروس كورونا فى إفريقيا، الرعب فى العديد من الدول التى سارعت في وقف الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه سيعمل على وقف الرحلات من جنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا، وذلك عقب اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب القارة الإفريقية.