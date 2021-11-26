بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة أهم تحور على الإطلاق

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن العلماء يعتبرون سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الآونة الأخيرة في جنوب إفريقيا هي أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كانت مقاومة للقاحات.

ودافع وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإيسواتيني، وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد- 19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم «بي 1.1.529» تحتوي على "بروتين سبايك"، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، يختلف تمامًا عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.

ويعتزم المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إجراء محادثات مع نظرائه في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، بشأن سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا جرى اكتشافها في البلاد.

وقال مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في موجز عبر الفضاء الإلكتروني، أمس الخميس، إنه جارٍ تحليل البيانات بشأن السلالة المتحورة الجديدة، وسوف يتم إطلاق المزيد من المعلومات بعد الاجتماع، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وباتت أوروبا مجددًا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفض متحور «دلتا» شديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40%، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية، وتسبب وباء "كوفيد- 19" بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى حصائل رسمية.

وذكر «شابس» لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية: "كما وصفها العلماء، فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن".

واكتشفت السلالة أيضًا في بوتسوانا وهونج كونج، لكن وكالة الأمن الصحي قالت إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذه السلالة في بريطانيا.