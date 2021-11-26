الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تفرض قيودًا على حركة السفر من 7 دول إفريقية

السفر
السفر

فرضت سنغافورة قيودًا على حركة السفر من 7 دول من جنوب القارة الإفريقية، بسبب المخاوف جراء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المنطقة.
وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيانا لوزارة الصحة في سنغافورة، جاء فيه أن الأشخاص الذين تواجدوا في جنوب إفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق ونامبيبا وزيمبابوي، خلال الأيام الـ14 الماضية، لن يسمح لهم بدخول سنغافورة أو القيام برحلات طيران عارض من خلالها اعتبارا من الساعة 1159 مساء يوم 27 نوفمبر.

وأضاف البيان أن هذه القواعد سوف تسري أيضا على من حصلوا بالفعل على تأشيرات سابقة لدخول البلاد. 

وبالنسبة لمواطني سنغافورة العائدين أو من يحملون تأشيرات إقامة دائمة، سوف يسمح لهم بالدخول مع إخضاعهم للحجر الصحي لمدة عشرة أيام في منشأة طبية مخصصة لهذا الغرض.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أنه "تواترت مؤخرا تقارير بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا ومن المحتمل أن تكون أسرع في العدوى، في كل من بتسوانا وإيسواتيني وليستوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزبمبابوي".

وقد قررت الحكومة السنغافورية تخفيف بعض القيود الاجتماعية المشددة، المفروضة لاحتواء كورونا، بعد أن استقرت الإصابات خلال الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة توداي السنغافورية عن وزراء بالحكومة قولهم خلال مؤتمر صحفي السبت، إنه اعتبارًا من يوم الإثنين، سيتم تخفيف القيود المفروضة على التفاعلات الاجتماعية.

وأضاف البيان أن "العلماء في مختلف أنحاء العالم مازالوا يستكشفون السلالة الجديدة من الفيروس لتحديد ما إذا كانت أسرع في العدوى من السلالة دلتا أو أنها تؤدي إلى مضاعفات أخطر، وكذلك مدى فعالية اللقاحات المتاحة ضد هذه السلالة المتحورة الجديدة.
وقالت وزارة الصحة، إنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.

سنغافورة سلالة جديدة السفر كورونا فيروس كورونا

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