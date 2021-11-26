الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رواية «هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود» على طاولة الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمى

رواية هيدرا
رواية هيدرا

يحل الكاتب الشاب أحمد الصادق، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في ضيافة صالون الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي، في لقاء لمناقشة روايته «هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود»، والصادرة مؤخرا عن دار العين للنشر والتوزيع، والرواية حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب 2021 فرع "رواية خيال علمي".

ويناقش رواية «هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود»، كل من: حسام الزمبيلي ــ محمد نجيب مطر ــ صلاح شعير ــ وخالد جودة.

وفي روايته "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود"٬ يحاول الكاتب أحمد الصادق٬ الإجابة عن سؤال: "ماذا لو استطاع الإنسان أن يصبح خالدًا؟"، وفي محاولته للإجابة عن هذا السؤال من خلال الرواية٬ استند أحمد الصادق في كتابته لرواية "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود" على تنبؤات علمية، عن طريق روبوتات النانو التي تقوم بتجديد خلايا المخ والجسد بحيث لا يشيخ الإنسان، بل يظل شابًا إلى الأبد، وعن طريق أيضًا إمكانية نقل عقل الإنسان "الوعي" في كمبيوتر أو "أفتار".

ومما جاء في رواية "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود" نقرأ: تسير الكاميرا بعرض الصحراء لتصور لنا مجموعات متفرقة من الفانين، يلسون في حلقات ودوائر يتسامرون، يشربون الشاي والقهوة، وبعض الأعشاب الأخري التي يجدونها دائما هناك، مع الأطعمة المعلبة وأكياس الحبوب وزجاجات المياه، وغيرها، حيث ترسلها إليهم حكومات الخالدين، كما نص الدستور العالمي علي رعاية الفانين، ومدهن بالدعم الكامل من مأكل ومشرب وملبس، والمأوي أحيانا.

تصور الكاميرا شاحنات طائرة تهبط من السماءو تفرغ ما فيها من بضاعة. يقوم بعض الآليين بتسليمها للفانين، الذين يقفون في طوابير، وقد اعتادوا علي ذلك منذ مئات السنين، يأكلون، يشربون، ولا يأبهون كثيرا بالعمل، فقط يستهلكون ما يمدهم الهالدون به، الذين يجهزونهم جيدا لأجل مصالحهم الشخصية.  

وفي موضع آخر من الرواية يقول الراوي: كان الانفجار مدويًا، بصوت مفعم بطعم الصمت، ولون سكون، يشبه عرافة عجوزًا شمطاء، تتنبأ بأمر جلل وشيك الحدوث. حينها، تقهقرت العدسة بسرعة مخبولة، وظهرت الجسيمات الأولى وكأنها في ماراثون ملحمي، يريد أن يفترس الشاشة. اعتدلت الكاميرا بزاوية نصف دائرية خاطفة، محاولة الهرب من الانفجار خلفها، لكنها وجدت نفسها مندفعة للأمام، تشق العدم، مخلّفة من ورائها وجودًا جديدًا في كل لحظة.

تأتي رواية "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود"٬ للكاتب أحمد الصادق، في فصول متباعدة زمنيًا، كل فصل يمكن اعتباره حبكة فرعية، أو قصة مكتملة في حد ذاتها، بشخصيات مختلفة، ثم تترابط الفصول وخيوط الكتاب رويدًا رويدًا، حتى تكتمل الحبكة. وتعتمد الرواية بناءً قائمًا على راوٍ عليم، وكاميرا أزلية تصوّر المَشَاهد، وتدخل في رؤوس الأبطال كي نعلم ما يدور في مكنوناتهم بأسلوب تعدد الرواة.

رواية هيدرا أوديسا البقاء والخلود الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي الكاتب الشاب أحمد الصادق جائزة الدولة التشجيعية دار العين للنشر والتوزيع

مواد متعلقة

صفاء النجار: رواية «عزيزتى سافو» ورائها حكاية لم ترو بعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

موريتانيا: 69 إصابة جديدة بكورونا

الروائية مى خالد تتذكر «أماكن ملهمة»" فى مسيرتها الإبداعية بكلية الألسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية