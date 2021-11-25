الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طريق الكباش.. نص «أنشودة آمون» فى الاحتفالية الأسطورية

جريدة الدستور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العرض الفنى المستوحى من عيد الأوبت القديم، وهو أحد أقدم أعياد المصريين القدماء، وذلك خلال احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، والمقامة بمحافظة الأقصر.

وتخلل العرض الفنى أنشودة آمون، وفيما يلى ننشر ترجمة الأنشودة باللغة الهيروغليفية:

عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة

إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك

لأن البلاد كلها فى عيد ابنك البكر أول من أنجبت

يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت

فياليتك تمنحك الخلود في موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد في سلام

ويا ليتك تنعم علي بحياة استقرار وسيادة تقره حاكم مصر

ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد

فهو ابنك الحبيب الذي أجلسته على العرش

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات الاحتفالية الأسطورية المهيبة لافتتاح طريق الكباش، أقدم ممر تاريخى بالعالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة انتصار قرينة الرئيس، وسط اهتمام عالمى بهذا الحدث الذى يجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين، وانعكس اشعاعها الحضارى على شتى بقاع العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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