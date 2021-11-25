السجن 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة خلال درس خصوصي بالغربية

عاقبت محكمة جنايات المحلة بمحافظه الغربية، مدرس لغة عربية بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامة بالتحرش وهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات حال ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية

وتعود أحداث الواقعة حين تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورد بلاغ من "أحمد.ا" والد طفلة، تبلغ 8 سنوات، بتحرش معلم لغة عربية يدعى "سيد.خ" 50 سنة، بنجلته أثناء تلقيها درس لدى زوجتة بدائرة المركز.

وأفاد والد الطفلة أمام جهات التحقيق، بأنه بسؤال نجلتة ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم باستدراج الطفلة إلى منزل مجاور يملكة لمنزل درس زوجتة وتعدى عليها جنسيًا.

كما لقى شخصان، عاملا محارة، مصرعهما، اليوم الخميس ، إثر سقوط سقالة خشبية بعقار تحت الإنشاء بقرية نواج بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا ، يفيد سقوط سقالة من أحد العقارات بقرية نواج بدائرة المركز ، وأسفرت عن مصرع عاملين محارة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، مدعومه بسيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، ومعاينته، تبين من الفحص والمعاينة ، وجود جثة لعاملين، سقطت بهما سقالة أعمال محارة، وفارقوا الحياة في الحال.

وجرى نقل الجثين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

10 سنوات لمدرس لغة عربية لاتهامة بالتحرش وهتك عرض تلميذة حال ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي