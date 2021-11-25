الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول عاطل حاز مواد مخدرة بالصف

عاطل
عاطل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بحيازة  كمية من الأقراص المخدرة والهيروين، وكذلك حيازته وسلاح ناري بدون ترخيص بمنطقة الصف، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كشفت التحقيقات التي أجرتها، أن معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الصف بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا للاتجار في نشاطه، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبفحص المعلومات تبين صحتها.

وبإجراء التحريات تبين حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة بغرض الإتجار فيها، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه وبحوزته 100 قرص مخدر، 50 تذكرة هيروين، وسلاح ناري.

وفى سياق متصل أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لضبطه بحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٢٠ جراما، قبل ترويجها على زبائنه بالمنطقة محل سكنه بمدينة السلام. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم عصام .ا ٢٩ سنة عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٢٠ جراما من مخدر الهيروين بقصد ترويجها، والكسب غير المشروع منه، وأقر بحيازته للمضبوطات.   

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

بدون ترخيص المواد محمول مواد مخدرة هيروين سلاح نارى

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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