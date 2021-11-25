الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالبحيرة

الندوة
الندوة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمركز إعداد القادة بدمنهور فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع مؤسسة بلان الدولية وبحضور راوية مختار عضو مجلس الشيوخ محمد حاتم مدير مكتب بلان بالبحيرة.  

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكاتف جميع أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج للتعريف به إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها بما يتناسب مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وتناولت كلمة فضيلة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والقس اسطفانوس محفوظ ممثل الكنيسة دور المؤسسات الدينة عن محاربة كافة اشكال العنف ضد المرأة، مشيرين إلى أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع الكنيسة، ومديرية الأوقاف بالمحافظة من أجل القيام بتوعية الجميع، بخطورة العنف ضد المرأة والخطورة الناتجة عنه.

وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة أن المجلس نفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك تحت عنوان كوني بالتعاون بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية. وتستهدف الحملات جميع شرائح المجتمع نساء - رجال - أطفال - طلاب جامعات ومدارس- عاملين، في قرى ومدن محافظة البحيرة.

وزارة الأوقاف الأوقاف استراتيجية محافظ البحيرة فاعليات الكنيسة مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة

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الرجل الأصفر

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