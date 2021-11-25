نائب محافظ مطروح تترأس ندوة العنف ضد المرأة وتفتتح معرض الحرف اليدوية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مرسى مطروح، ندوة موسعة تحت عنوان مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام مطروح برئاسة الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، وبحضور فتحي الجمل، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والدكتورة أم العز بريك، مدير مركز إعلام مطروح، والدكتورة تهاني فرج السعيد، أستاذة الصحة النفسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، وعددًا من القيادات التنفيذية والنسائية، وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي، وفتيات وطالبات جامعة مطروح.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، في كلمتها، اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة والحفاظ على حقوقها ودورها ومكانتها، وحمايتها أمام أي مظاهر أو دعوة للعنف ضدها وإعطائها مكانتها التي تستحقها، باعتبار تمكين المرأة أحد أهداف استراتيجية مصر 2030، وخاصة الأهداف التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن تفعيل مشاركتها في خطط التنمية وبناء الوطن يدًا بيد بجانب الرجل.

وقدمت الدكتورة دينا عثمان، الشكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه المستمر للمرأة ودورها في المحافظة، مع تولي العديد منهن للقيادة في عدة مجالات إيمانًا بدورهن المهم، وكذلك اهتمامه الدائم بدعم المرأة البدوية وتدعيم دورها ومكانتها من خلال عدة مبادرات من أجل الحفاظ على حقوقها وتوفير مزيد من فرص العيش الكريمة لها، وتوثيق شهادات الميلاد والزواج حفاظًا على حقوقهن.

وأشارت إلى توفير مزيد من مصادر الدخل لها ولأسرها كالمشروعات الصغيرة والتدريب والتأهيل، وفتح منافذ تسويقية لهم وغيرها من وسائل التدعيم تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وعلى هامش الندوة، تم افتتاح معرض لمنتجات الأندية النسائية للحرف اليدوية والتراثية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعرضا فيلم تسجيلي لنبذ العنف ضد المرأة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي إطار احتفالات محافظة مطروح باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يواكب 25 من نوفمبر من كل عام.