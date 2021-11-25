محافظ بورسعيد يشهد احتفالية عيد الطفل بالمدينة الرياضية ببورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، احتفالية عيد الطفل والتى أقيمت بالمدينة الرياضية ببورسعيد ، و بمشاركة أكثر من 1000 طفل من المراحل التعليمية المختلفة رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم والسادة مديري الإدارات التعليمية المختلفة وأولياء أمور الطلاب.

وخلال كلمته، أعرب اللواء عادل الغضبان على سعادته بالأوبريت وأداء الطلاب، مقدما الشكر والتحية للقائمين على هذا العمل الفني العظيم سواء فنانين أو رياضيين او شعراء، مشيدا بالعرض المميز للطلاب و الذي يؤكد على حب الوطن والعمل الجماعي المثمر، قائلا "أن العمل الفنى المقدم يمثل قيمة كبيرة جدا والذي يشير إلى حب البلاد والمدرسة"، وقدموا نسيج ممتاز يعطي درس للتعاون وفريق العمل المميز .

- التأكيد على أهمية التزام الطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة المختلفة

وأكد المحافظ على أهمية التزام للطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المدرسة تساهم فى تنشئة الطفل بشكل أكبر،



كما وجه رسالة لأولياء الأمور لأهمية الحضور المدرسي للطلاب والابتعاد عن الدروس الخصوصية ، والاعتماد على النفس ، مؤكدا على أهمية غرس حب المدرسة لدى الطلاب وتحصيل المناهج الدراسية من خلالها والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تهدر طاقات وأوقات الطلاب وأسرهم ، مشيرا إلى ان الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة ، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات .

وخلال الاحتفالية، تم تقديم الأوبريت الاستعراضي الغنائي، (مصر جديدة)، من تأليف الشاعر سامح الرازقي، وألحان الفنان أحمد العجمي، و غناء الفنانيين إبراهيم عمر، وفريدة عبد المنعم، وبسمة مجاهد، ومساعدو الإخراج أشرف شرف و محمود سأسأ و ساره فؤاد ومحمد البنا ويقوم بالتصميم المخرج محمد عشري تحت إشراف المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد.

و يحث الأوبريت الأطفال على حب الوطن، وتحقيق أمانيهم في مستقبلهم بعرض بعض التطوير في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمصرنا، وعرض صور لكبرى المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة والدولة المصرية، حيث يتم الاحتفال بعيد الطفل كل عام فى العشرين من نوفمبر بكل أنحاء العالم.