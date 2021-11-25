73 شماسًا جديدًا بيد الأنبا «أكليمندس» الأسقف العام في مدينة الأمل

أتم الأنبا أكليمندس الأسقف العام، طقوس رسامات شماسية بكنيستين في مدينة الأمل، وكان قد صلى القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الأمل، وخلاله رسم 62 من أبناء الكنيسة في درجة إبصالتس وهي أول درجات الشماسية وتعني مرتل.

كما شارك في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة، وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وتمم رسامة 11 من أبناء الكنيسة في درجة أغنسطس، كما شارك في صلوات القداس الإلهي كاهن الكنيسة وبعض من شعبها.

وفيما يخص الكنيسة القبطية الارثوذكسية ايضا ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس مرقس نابليون كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة الجندول بالزاوية الحمراء عن عمر قارب 47 سنة، بعد خدمة كهنوتية قصيرة استمرت 9 سنوات فقط.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بحضور الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، عدد من الآباء الكهنة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ولد الأب المتنيح يوم 1 ديسمبر 1974 وسيم كاهنًا يوم 6 يوليو عام 2012.