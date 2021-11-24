الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنجازات «المتغيرات المكانية» وارتفاع الصادرات.. نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

هالة السعيد
هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) حتى شهر سبتمبر 2021.

https://www.dostor.org/3635649


قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، و292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي، بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن.

https://www.dostor.org/3635660

حذر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، المواطنين من انتحال بعض الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاسم الجهاز، ونشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

https://www.dostor.org/3635996


أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع بلغت 5.116 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 5.119 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.7 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3636341


كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ ميناء الإسكندرية على النصيب الأكبر من واردات مصر خلال عام 2021، حيث ارتفعت قيمة الواردات التى دخلت البلاد عن طريق ميناء الاسكندرية لـ 19.8 مليار دولار بنسبة 36% من الجملة العمومية لواردات مصر المقدرة بنحو 54.4 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 17.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3636368

 

التخطيط هالة السعيد منظومة المتغيرات المكانية الاحصاء صادرات

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الرجل الأصفر

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