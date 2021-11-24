وحش الدورى

"غزل دمياط"، أيقونة التمانينات ورمزها الأول، النادي الذي لا مثيل له ولا شبيه.

النادي، زي ما هو واضح من اسمه، تابع لـ إحدى شركات الغزل، وهي في محافظة دمياط أكيد، اسمها "دمياتكس"، تأسست سنة 1959، في زمن جمال عبدالناصر، وازدهرت سريعًا زي معظم النشاط الصناعي وقتها، اللي كانت الدولة مهتمة بيه، بـ غض البصر عن السوق والعرض والطلب، بس دا مش موضوعنا.

الشركة طبعًا عملت نادي كـ العادة، والنادي بدأ من الدرجات الأدنى، ثم لعب في الدوري الممتاز خمس مواسم، كلها في هذا العقد الميمون (عقد التمانينات).

الغزل من الأندية النادرة اللي لعبت كذا موسم، كلها في الفترة دي، ويمكن يكون الوحيد، الأندية التانية، لعبت قبل التمانينات، زي البلاستيك وإسكو، أو رجعت لعبت تاني سواء في التسعينات أو ما بعدها زي الكروم، وفيه اللي لعب قبلها وبعدها زي الآباء المؤسسين، إنما خمس مواسم كلهم في التمانينات، ما شفتهاش غير في حالة غزل دمياط.

أول ظهور له في المسابقة، كان موسم 1981- 1982، أول هدف سجله أو استقبله كان في الجولة الخامسة، لـ إنه الأربع ماتشات الأولى له انتهوا صفر/ صفر، يعني أول 360 دقيقة عدوا لا له ولا عليه.

سنتها، خلال الدور الأول بـ أكمله (13 ماتش) سجل هدف واحد يتيم، في ماتش خسره من الاتحاد السكندري 2/1، إنما بـ الهدف دا كان رصيده عشر نقاط، كسبها من 10 تعادلات سلبية، كلها سلبية.

لما نشوف مواجهاته مع الفرق اللي قابلها، مثلا الاتحاد السكندري، قابله غير الماتش الأول دا 8 مواجهات، كلهم انتهوا تعادل، 7 منهم سلبيا.

قابل المنيا خمس مواجهات، كلهم تعادل، منهم أربعة سلبيا، قابل البلاستيك ماتشين، الاتنين صفر/ صفر، قابل الكروم ماتش واحد بس، انتهى صفر/ صفر، قابل المنصورة 6 مرات، أربعة منهم صفر/ صفر.

عنده أربع تعادلات سلبية مع الإسماعيلي، وزيهم مع غزل المحلة، وتلاتة مع المصري، حتى الأهلي والزمالك اتعادل معاهم صفر/صفر، صحيح مرة مع كل نادي، لكن يبدو إنه الكل لازم يدوق.

إجمالا، نادي غزل دمياط لعب رسميا في الدوري كله (103) مباريات، منها (41) تعادل سلبي.

لك أن تتخيل حضرتك، إنه من بين كل الأندية الـ 74 اللي لعبت في الدوري الممتاز، عبر تاريخه، غزل دمياط هو تالت أقوى خط دفاع بعد الأهلي والزمالك مباشرة، إذا حسبناها بـ المعدل: الأهلي استقبل أهداف بـ معدل 0.62 جون في الماتش، الزمالك 0.74، غزل دمياط 0.81، أي نادي تاني ييجي بعدهم.

في نفس ذات النفس هو تاني أضعف خط هجوم، بـ نفس الطريقة، بعد العملاق نسيج حلوان، لـ إنه بـ يسجل بـ معدل أقل من نصف هدف في الماتش.

موسم 1982-1983، نادي غزل دمياط كان بطل واقعة من وقائع الدوري غير المفهومة، لما دخل في خلاف حاد مع اتحاد الكورة، سببه إيه؟ ما تعرفش، أهو كدا، الغزل كان عنده ماتش مع المصري، الأمن قال الماتش يتلعب في القاهرة بدلا من دمياط، قام الغزل حالف إنه ما هو لاعب الماتش.

طيب عادي يا إخوانا، يبقى مغلوب ويفقد النقطتين وخلاص، لكن اتحاد الكورة صمم، وقال: لأ، كدا الغزل يهبط، والغزل صمم على موقفه، واتحاد الكورة برضه صمم، وفعلا هبط الغزل سنتها، ورجع الموسم اللي بعده.

فضلنا في تلك المعاناة، لـ حد موسم 1987-1988، اللي كان فيه نسيج حلوان، وقعدنا بين الغزل والنسيج، لـ حد ما هبطوا الاتنين وما عدناش شفنا غزل دمياط تاني.