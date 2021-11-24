الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر يسرق إطارات السيارات في التجمع الخامس

حبس
حبس

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة إطارات السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها "مستأجرة" لأحد الأشخاص ،مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك".

وأقر بارتكابه الواقعة وكذا 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب ورشة كاوتش كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ومقيم بذات العنوان، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة المسروقات صاحب ورشة التحريات مستأجرة إطارات السيارات سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

«عبدالغفار»: الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة ضد كورونا لـ4 فئات

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

حقيقة انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء