سقوط مسجل خطر يسرق إطارات السيارات في التجمع الخامس

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة إطارات السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها "مستأجرة" لأحد الأشخاص ،مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك".

وأقر بارتكابه الواقعة وكذا 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب ورشة كاوتش كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ومقيم بذات العنوان، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.