الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كريم» يتزوّج من رجل: «اكتشفت الكارثة بعد 3 أسابيع من ليلة الدخلة»

رجل
رجل

«كنت أحلم مثل أي شاب باليوم الذي سيجمعني بشريكة حياتي. فعلت كل ما في وسعي من جِد واجتهاد لأجهز شقة الزوجية بأحدث طراز، وانتظرت حتى أقابل الحب الذي يملأ قلبي وعقلي، وعندما أتممت 29 عاماً أصر أهلي على زواجي، وتقدّمت لخطبة فتاة تعرّفت عليها عن طريق جارتنا ورغم أن خطوبتنا كانت تقليدية إلا أنني أحببتها، فكنت أظن أن نفورها مني طوال فترة الخطوبة يأتي تحت ما يسمى (تقل البنات) وبعد ستة أشهر من الخطوبة تزوجنا في حفل عائلي»، يحكي «كريم» الذي اكتفى بذكر اسمه الأول لـ«الدستور».

وأضاف: «اتضح أنني تزوجت من رجل وليس امرأة، وعشت في صدمة كبيرة. تعرّضت لخدعة كبيرة من أهل زوجتي فلم يخبرني أحد بأنها مشوهة جنسياً لا هي أنثى ولا رجل، وبالنهاية يطلبونني بتحمل الوضع أو علاجها الذي سيكلف مبالغ مالية كبيرة جداً».

وتابع: «رغم خطوبتنا التقليدية إلا أنني أعجبت بها وأحببتها لأنها كانت تمتلك قدراً من الجمال وكانت كل  تعاملتها رجولية، لكني اعتقدت أنها من الشخصيات التي نقول عنها (بنت بمائة راجل) وأنه  نوع من الأدب والشدة».

واستطرد: «بعد زواجنا بدأت تتهرب مني ويصيبها حالة من الهلع والفزع وظننت أنه خجل وخوف ليس أكثر فصبرت عليها كثيراً ومضت الأيام، وبعد 3 أسابيع من زفافنا اكتشفت الكارثة التي كانت تنتظرني فاكتشفت أنها تعاني من حالة عدم اتضاح الجنس وحينها فقدت عقلي وتمنيت أن يكون هذا الكابوس».

وروى: «اتصلت بوالديها وأخبروني أنها مريضة وأنا كزوجها مكلف بعلاجها وعندما قررت تطليقها طلبوا مني جميع حقوقها من مؤخر وجميع أثاث الشقة المقيد بالقائمة، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 693 لسنة 2021 لإثبات بطلان الزواج المبني على الغش والخداع، حيث إن الزواج من أركانه الصراحة وعدم الخداع».

وقضت المحكمة بعد الاطلاع على التقارير الطبية بطلان الزواج، وفق «كريم».

زوج زوجة محكمة الاسرة خداع زواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«التأمين الصحى الشامل»: بدء المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الثانية فى يونيو

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

تقرير إسباني: نظام آبي أحمد «مهووس بالحرب»

السيطرة على حريق ورشة بجوار مستشفى خاص في كرداسة

«التصديري للصناعات الكيماوية» يُقدم مقترحًا بشأن دعم السلع والمنتجات

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة «مدبولى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مقابر الأرقام.. جثث لم تُدفن وجِراح لا تلتئم لم يعرفها إلا الفلسطينيون

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء