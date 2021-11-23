الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات لتنفيذ ٢٠ قرار إزالة بمساحة ١٠٩٥ متر مربع على نهر النيل

حملة إزالة
حملة إزالة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري في المحافظات وقطاع حماية وتطوير نهر النيل بالوزارة نفذت حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

التعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن لمواجهة التعديات

وأضافت وزارة الموارد المائية والري، أن الإدارة العامة لري شرق الدقهلية، شنت اليوم، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ ٢٠ قرار إزالة بمساحة ١٠٩٥ متر مربع، بواسطة المعدات التابعة لمشروع الصيانة الوقائية بالدقهلية بالتعاون مع مجلس مدينة دكرنس، وتأمين قوات مركز شرطة دكرنس ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

الحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث

من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ«الدستور» أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

القوات المسلحة وزارة الري وزارة الموارد المائية والري الإدارة العامة حماية نهر النيل الموارد المائية والري استرداد اراضي الدولة استرداد أراضي النيابة العسكرية

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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