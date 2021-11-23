الأنبا باسيليوس يلتقي مجموعة خدام دون بوسكو بكاتدرائية يسوع الملك

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، بمجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

يأتي ذلك اللقاء لمناقشة الخطة السنوية، الخاصة بالخدمة، مقدمًا الدعم والتشجيع للخدمة، كما أعطى الأب المطران توجيهاته وتوصياته للفترة القادمة للأنشطة، التي تقدمها مجموعة دون بوسكو.

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن اهتمام ومتابعة الأنبا باسيليوس للأنشطة الخدمية، التي تقدمها الإيبارشية.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، حصد ثلاثة تلاميذ من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمغاغة، بمحافظة المنيا، عدة ألقاب على مستوى الجمهورية في الرياضات المختلفة، حيث نالت التلميذة ميراى أمير، بالصف الثاني الابتدائي على بطولة الكاتا على مستوى الجمهورية، وحصلت التلميذة مريم أمير، بالصف الخامس الابتدائي على بطولة الكوميتة على مستوى الجمهورية.

وحصد التلميذ ياسين أحمد علي بالصف الرابع الابتدائي كأس مصر للكوميتة تحت سن ثماني سنوات.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم،٢٥نوفمبر ويستمر أكثر من ٤٠يوما متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم٢٥ديسمبر من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ٧ يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.