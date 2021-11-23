الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة «الكركرية» تُطلق مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون (صور)

مبادرة لحفر آبار
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

أعلنت الطريقة الكركرية الشاذلية المغربية، عن إطلاق مبادرة إنسانية بعنوان" المياة حقًا للجميع".

وتهدف هذه المبادرة لحفر آبار المياة فى عدد من الدول الإفريقية التى تعانى من ندرة وقلة المياة العذبة والصالحة للشرب، حيث بدأت هذه المبادرة بدولة الكاميرون، حيث تم حفر العشرات من آبار المياة فى العديد من البلدان والمناطق التى تعانى من قلة المياة. 

259865198_4472989059445887_8848174008874540559_n
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وقالت الطريقة الكركرية المغربية فى بيان لها “لقد احتفى أهالي قرية  ملانتون التابعة لمقاطعة  نيون  بجمهورية الكاميرون بتدشين بئر الماء الصالح للشرب الثامن من نوعه في المنطقة بعد انتهاء مريدي الزاوية الكركرية من أشغال الحفر والبناء والترصيص، لتكتسي افتتاحه أجواء الفرح المتعطرة بلهيج الذكر والدعاء وأصوات سعادة الأطفال وزغاريد نساء القرية".

259964479_4472989016112558_4146557787115431215_n
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وتابعت "هذه المبادرة مساهمة تعزز مسار الانخراط التنموي لفقراء ومريدى الزاوية الكركرية بجمهورية الكاميرون والذي يلبي احتياجات محيطهم الاجتماعي وخاصة فيما يراهن عليه في المنطقة من تحقيق أساسيات الحياة عن طريق حفر آبار المياه الصالحة للشرب وبناء المدارس القروية وتوزيع مستلزماتها التعليمية المقررة ودعم الأطر التربوية والمتمدرسين ورفع حرج المعاش عن أهالي القرى المعوزة".

259502629_4472986966112763_7197809453132608592_n
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وأوضحت: هذه المبادرة تزامن إطلاقها  مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الطفل حث من خلالها المريدون على صيانة مسار تمدرس الجيل الناشئ تأكيدا على أهمية التعليم والتعلم في بناء الأفراد ومجتمعات الأمة وتحصين الهوية بدءا بدراسة التاريخ القومي والدولي إلى الانفتاح على الأبعاد الثقافية ومجالات التكوين والتربية.

259596167_4472988336112626_1196854380060601670_n
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وأضافت:"تعبئة تنموية يحاول مريدو الزاوية الكركرية شحذ همم النهوض والترقي بأشكاله السلوكية والأخلاقية في محاولة لتقوية معاني مقام الإنسانية والقيم الإفريقية الأصيلة المبنية على التعاون والمحبة والتٱخي ، لتلقى بذلك قافلة الإحسان الكركرية التي تجوب ربوع قرى جمهورية الكاميرون بالغ التقدير والإشادة محققة غاية الإسعاد المجتمعي ودعوة تحري حضارة الهدي المحمدي القرآني".

259680136_4472987086112751_7426294310867996713_n
مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون
مساعدة المنكوبين الطريقة الكركرية تطلق مبادرة حفر ابار المياه الكاميرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

«فرض ضريبة التصرفات على العقارات بالقرى والنجوع».. الحكومة ترد

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

بالتفصيل.. الدروس المقررة بامتحان ديسمبر لطلاب رابعة ابتدائي

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

«تسمم 50 طالبا» يوقف صرف الوجبات المدرسية في قنا

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

154 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الشاباك يفكك خلية للحركة: من يقود حماس داخل الضفة الغربية؟ وما أهدافها؟

«نفتالى بينيت»: إسرائيل لا يلزمها الاتفاق النووى ولن نكرر أخطاء 2015