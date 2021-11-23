الطريقة «الكركرية» تُطلق مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون (صور)

أعلنت الطريقة الكركرية الشاذلية المغربية، عن إطلاق مبادرة إنسانية بعنوان" المياة حقًا للجميع".

وتهدف هذه المبادرة لحفر آبار المياة فى عدد من الدول الإفريقية التى تعانى من ندرة وقلة المياة العذبة والصالحة للشرب، حيث بدأت هذه المبادرة بدولة الكاميرون، حيث تم حفر العشرات من آبار المياة فى العديد من البلدان والمناطق التى تعانى من قلة المياة.

مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وقالت الطريقة الكركرية المغربية فى بيان لها “لقد احتفى أهالي قرية ملانتون التابعة لمقاطعة نيون بجمهورية الكاميرون بتدشين بئر الماء الصالح للشرب الثامن من نوعه في المنطقة بعد انتهاء مريدي الزاوية الكركرية من أشغال الحفر والبناء والترصيص، لتكتسي افتتاحه أجواء الفرح المتعطرة بلهيج الذكر والدعاء وأصوات سعادة الأطفال وزغاريد نساء القرية".

مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وتابعت "هذه المبادرة مساهمة تعزز مسار الانخراط التنموي لفقراء ومريدى الزاوية الكركرية بجمهورية الكاميرون والذي يلبي احتياجات محيطهم الاجتماعي وخاصة فيما يراهن عليه في المنطقة من تحقيق أساسيات الحياة عن طريق حفر آبار المياه الصالحة للشرب وبناء المدارس القروية وتوزيع مستلزماتها التعليمية المقررة ودعم الأطر التربوية والمتمدرسين ورفع حرج المعاش عن أهالي القرى المعوزة".

مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وأوضحت: هذه المبادرة تزامن إطلاقها مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الطفل حث من خلالها المريدون على صيانة مسار تمدرس الجيل الناشئ تأكيدا على أهمية التعليم والتعلم في بناء الأفراد ومجتمعات الأمة وتحصين الهوية بدءا بدراسة التاريخ القومي والدولي إلى الانفتاح على الأبعاد الثقافية ومجالات التكوين والتربية.

مبادرة لحفر آبار مياه في الكاميرون

وأضافت:"تعبئة تنموية يحاول مريدو الزاوية الكركرية شحذ همم النهوض والترقي بأشكاله السلوكية والأخلاقية في محاولة لتقوية معاني مقام الإنسانية والقيم الإفريقية الأصيلة المبنية على التعاون والمحبة والتٱخي ، لتلقى بذلك قافلة الإحسان الكركرية التي تجوب ربوع قرى جمهورية الكاميرون بالغ التقدير والإشادة محققة غاية الإسعاد المجتمعي ودعوة تحري حضارة الهدي المحمدي القرآني".