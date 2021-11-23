كاثوليكية كفر ياسين تُطلق حملة لدعم الفقراء في الشتاء

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه برعاية وبركة المطران أنطوان العنداري احتفلت لجنة رعويّة العمل الإجتماعي - وهي جهة تشبه الاسقفيات العامة في الكنيسة القبطية الارثوذكسية- في الأبرشية البطريركية المارونية - جونيه بيوم الفقير العالمي في رعية وكنيسة مار جرجس كفرياسين أدما مع المرشد والمسئول الخوري أنطوان بشعلاني.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشرعبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه أطلقت رعويّة العمل الإجتماعي حملة حملت شعار "كل شي بيدفي" حملة تجمع من خلالها:الحطب- المازوت - الثياب- الشتوية- الحرامات، وكل ما يساعد بالتدفئة لتوزيعها على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مادية.

وتابع:"نتمنى المساهمة ولو بالقليل، كما نوجه الشكر لأبناء رعية وكنيسة مار جرجس كفرياسين أدما للإستقبال وللمساهمة السخية، والحملة مستمرة ببركة الله".

وفيما يخص الكنيسة المارونية أيضًا، فقد أقامت أبرشية جبيل قداسًا على روح المونسينيور توفيق بو هدير اذلي رحل يوم ١٩ من نوفمبر الجاري ٢٠٢١، وجاء ذلك في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بحي نهر ابراهيم.

الراعي الراحل سيم كاهنًا في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٠، وترأس القداس والذبيحة الإلهية صاحب السيادة المطران ميشال عون السامي الاحترام، وعاونه المونسينيور شربل أنطون، الخوري جوزيف قزي كاهن الرعية، الخوري شربل أبي عز والخوري جوزيف زيادة، بمشاركة كهنة الأبرشية وعائلة الفقيد والأقارب والمحبين.

وكانت قد خصصت الكنيسة المارونية في مصر، خطبتها أمس، التي ألقتها باحتفالات الموارنة بحلول الإثنين من أسبوع بشارة العذراء عن الصوم، مع اقتراب حلول صوم الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي تحتفل به يوم الأربعاء المقبل برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

الخطبة المشار إليها تخللت القداس الاحتفالي اليوم، وكتبها أفْراهاط الحكيم، وهو راهب وأسقف بالقرب من مدينة الموصل وقدّيس في الكنائس السريانيّة الأرثوذكسيّة، وفي كتابه "البيّنات".