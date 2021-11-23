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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-11-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حيث بلغ السعر الرسمى، اليوم الثلاثاء،  15،72 جنيه بارتفاع مقداره قرش واحد فقط عن الأمس، فى ظل اهتمام عدد كبير من المتعاملين في السوق المصرفى بمتابعة أسعار الدولار يوميا، لارتباط سعره بأسعار كثير من المنتجات والسلع الأساسية، خاصة السلع الاستراتيجية المستوردة، مع متابعة يومية من رجال الأعمال والمستثمرين لمعدلات سعر الدولار. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 


فى ذات السياق السابق، أظهرت تعاملات اليوم،  استمرار معدلات سحب العملاء على للعملات الأجنبية فى المستوى الطبيعى لها، مما أدى لاستقرار الأسعار ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك،  خاصة مع آلية توفير كميات الدولار اللازمة لجميع المتعاملين من خلال مختلف البنوك بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد من حركة السوق المصرفى وتوفير العملات الأجنبية. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 


كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتا عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15،72 جنيه  للبيع خلال التعاملات 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع. 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65  جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وكذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وأيضا  بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 

فى النهاية، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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