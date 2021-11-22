وزير التعليم يكشف حقيقة وقف توزيع التغذية المدرسية

كشف د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف التغذية المدرسية مؤقتًا، مؤكدًا أن الخبر عار تمامًا عن الصحة، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق للشائعات التي تهدف إلى البلبلة.

وقال وزير التعليم، لـ"الدستور": التغذية توزع بانتظام في المحافظات ولا شكاوى أو وقف لها، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام لما يصدر من بيانات رسمية من الوزارة فقط أو الصفحة الرسمية لوزير التعليم.

في سياق منفصل، شهد وزير التعليم ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات ومؤسسة HRD Antwerp، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا بالقاهرة، ورأفت نصار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد، وإيلن جونشير، العضو المنتدب لمؤسسة HRD البلجيكية، ومن قيادات التربية والتعليم حضر أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكتولوجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأعرب وزير التعليم عن سعادته بحضوره توقيع اتفاقية التعاون بين شركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات والتى تعد شركة مساهمة مصرية، ومؤسسة HRD Antwerp التي تعد واحدة من أكبر معامل إصدار شهادات الماس فى العالم.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إثراء السوق المحلية بالمزيد من المواهب والخبرات فى مجال تصنيع الذهب والمجوهرات عن طريق التدريب والتعلم باستخدام برامج تدريب معتمدة دوليًا، يتم تطبيقها للمرة الأولى فى هذا المجال بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.