الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة وقف توزيع التغذية المدرسية

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف التغذية المدرسية مؤقتًا، مؤكدًا أن الخبر عار تمامًا عن الصحة، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق للشائعات التي تهدف إلى البلبلة.

وقال وزير التعليم، لـ"الدستور": التغذية توزع بانتظام في المحافظات ولا شكاوى أو وقف لها، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام لما يصدر من بيانات رسمية من الوزارة فقط أو الصفحة الرسمية لوزير التعليم.

في سياق منفصل، شهد وزير التعليم ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات ومؤسسة HRD Antwerp، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا بالقاهرة، ورأفت نصار رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت جولد، وإيلن جونشير، العضو المنتدب لمؤسسة HRD البلجيكية، ومن قيادات التربية والتعليم حضر أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكتولوجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأعرب وزير التعليم عن سعادته بحضوره توقيع اتفاقية التعاون بين شركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات والتى تعد شركة مساهمة مصرية، ومؤسسة HRD Antwerp التي تعد واحدة من أكبر معامل إصدار شهادات الماس فى العالم.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إثراء السوق المحلية بالمزيد من المواهب والخبرات فى مجال تصنيع الذهب والمجوهرات عن طريق التدريب والتعلم باستخدام برامج تدريب معتمدة دوليًا، يتم تطبيقها للمرة الأولى فى هذا المجال بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

وزير التعليم القاهرة اقتصاد الصناعة فصل خلال قليوب توقيع لتر تطوير محافظ القليوبية طالب

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

الحماية المدنية تُنقذ 7 سيدات بعد انهيار سلم عقار فى الإسكندرية

سيارات دفع رباعي لإنقاذ العالقين في مياه الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح