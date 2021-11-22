الوكالة الأوروبية للأدوية تقيّم فعالية إعطاء جرعة معزّزة من لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، عن أنها تقيّم طلبًا تقدّم به مختبر جونسون آند جونسون للسماح بإعطاء جرعة معزِزة من لقاحه المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ18 عامًا في الاتحاد الأوروبي.

في حال أعطت الوكالة ضوءها الأخضر لهذا الطلب، سيكون لقاح يانسن الذي طوره مختبر جونسون آند جونسون، الثالث، بعد لقاحي فايزر/ بايونتيك وموديرنا، الذي يُستخدم في الاتحاد الأوروبي لإعطاء جرعات معززة للبالغين. وسيُعطى حينها بعد شهرين على الأقلّ من تلقي أول جرعة منه.

وقالت الهيئة الناظمة الأوروبية إن "لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية ستقوم بتقييم معجّل للبيانات المقدّمة من جانب الشركة التي تبيع اللقاح"، مضيفةً أن النتيجة "مرتقبة في الأسابيع المقبلة".

وتضمّ المعطيات التي تحلّلها الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها أمستردام، نتائج متعلّقة بأكثر من 14 ألف شخص بالغ تلقوا جرعة ثانية من لقاح يانسن المضاد لكوفيد أو علاجًا وهميًا، وفق الوكالة الأوروبية للأدوية.

في المجمل، رخّصت الهيئة الناظمة الأوروبية استخدام أربعة لقاحات هي تلك التي طوّرتها مختبرات فايزر/ بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

وقالت مجموعتا فايزر وبايونتيك، اليوم الإثنين، إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 بقي فعالا بنسبة 100 في المئة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية.

وأضافت الشركتان أن البيانات الجديدة التي تضم 2228 مشاركا في التجربة، ستساهم في دعم طلبهما الحصول على الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

ولم تتم ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة لدى الأفراد الذين جرت متابعتهم ستة أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان "نظرا إلى أن المجتمع الصحي العالمي يعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في كل أنحاء العالم، فإن هذه البيانات الإضافية توفر مزيدا من الثقة في ملف سلامة اللقاح وفاعليته لدى المراهقين".