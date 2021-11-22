الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: دراجي وبوتين يبحثان أزمة الحدود بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا

ماريو دراجى
ماريو دراجى

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا وآخر تطورات أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، حسبا أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثنين.
وأوضحت الحكومة الإيطالية- فى بيان نقلته وكالة أنباء انسا الإيطالية، اليوم الإثنين، أن "رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركزت على أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والوضع في أوكرانيا".
وبالنسبة للوضع في أوكرانيا، فقد أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، اليوم الإثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تُستخدم في جنوب شرق أوكرانيا.
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي على أنه لا علاقة لها بأزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا، قائلا "لا علاقة لروسيا بأزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا، لكنها تبذل جهودها لحلها".

روما الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بوتين دراجي الحكومة الإيطالية أوكرانيا إيطليا روسيا

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