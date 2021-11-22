للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن الوظائف المتاحة في مدارس المتفوقين

يبحث العديد من المعلمين عن الشروط التى يجب توافرها في المتقدمين لوظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي.

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لوظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM"، وترصدها الدستور كالتالي:

- الحصول على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب وشهادة تأهيل تربوى ويفضل الحصول على "الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا".

- قضاء مدة بيئية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، من خلال العمل الفعلي فى هذه المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس أو العمل كمدرب في هذا المجال.

- توافر مهارات الإدارة التربوية، وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

-إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

-اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض

المستندات المطلوبة

وشددت على ضرورة إحضار المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- صورة شخصية.

- صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها.

- قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM بمبنى شئون العاملين بالدور الرابع.

يذكر أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي في 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف، أن الأسئلة ستكون قصيرة ومتنوعة، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا والالتزام فقط بما تصدره التربية والتعليم من بيانات رسمية.