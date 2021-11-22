الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليلى بن خليفة.. من هي أول سيدة تترشح للرئاسة الليبية؟

ليلى بن خليفة
ليلى بن خليفة

قدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية الليبى، ليلى بن خليفة، اليوم الاثنين، بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك في مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. 

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن رئيسة حزب الحركة الوطنية الليبي:

-تعد ليلى بن خليفة أول سيدة تترشح للرئاسة فى تاريخ الدولة الليبية.

-من مواليد عام 1975، تبلغ من العمر 46 عاماً. 

-حصلت على ماجستير إدارة الأعمال في عام 2017. 

-أجرت عدد من الدبلومات في الاستشارات الدبلوماسية والقنصلية في 2018.

-سبق أن تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا بإقرار الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها في الانتخابات الرئاسية.

-تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.

- تنشط في المجال الإعلامي من خلال مداخلاتها مع القنوات التلفزيونية علاوة على مشاركاتها في دورات تدريبية وورش عمل.

وتتنافس شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا المقبل، وهو ما منحه قانون الانتخابات صلاحيات واسعة.

وتجري ليبيا انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، لانتخاب أول رئيس مدني في تاريخ البلاد.

ومن أبرز المرشحين لكرسي الرئاسة الليبية، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

وكانت قد كشفت مفوضية الانتخابات الليبية عن عدد الناخبين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية حتى مساء الأحد، مشيرة إلى أن أكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة ليبية قد تسلموا بطاقاتهم الانتخابية من أصل 2.8 مليون مواطن مسجلين لدى المفوضية، داعية المواطنين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية خلال الأيام المقبلة حيث يتبقى ثمانية أيام فقط وتغلق المفوضية عملية تسليم بطاقات الترشح.

الانتخابات الرئاسية حزب الحركة الوطنية الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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