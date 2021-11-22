بدء تزايد إصابات كورونا في جنوب إفريقيا وسط ترقب الموجة الرابعة

بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا في الارتفاع، حيث يتزايد معدل النتائج الإيجابية خلال عمليات الفحص للكشف عن الإصابات، وتظهر تحليلات مياه الصرف الصحي أن المرض أصبح أكثر انتشارًا في بعض المناطق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في 20 نوفمبر، ارتفع عدد الحالات المؤكدة على مدار 24 ساعة إلى 887 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر، وفي 21 نوفمبر، أظهر 3.4% من الفحوص نتيجة إيجابية، وفقًا لبيانات حكومية.

وإذا استمرت هذه المعدلات على مدى سبعة أيام، فسوف تكون هذه هي أعلى نسبة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم خلال 7 أيام منذ الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.

ويأتي ارتفاع أعداد الإصابات بعد أيام من إعلان المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن ظهور آثار كورونا تزايد في عينات مياه الصرف الصحي في بعض مناطق جوتنج، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وتظهر بيانات مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، أن الوفيات الزائدة، وهي زيادة عدد الوفيات عن المتوسط الاعتيادي، قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع الخبراء الحكوميون أن تبدأ موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا في ديسمبر، ومع ذلك، قالوا إنها من المحتمل أن تكون أقل حدة من الطفرات السابقة لأنه تم تطعيم نحو ثلث البالغين في جنوب إفريقيا بالكامل، كما أن ما بين 60% إلى 70% من السكان قد يكونون أصيبوا بالفيروس بالفعل.

ووصل عدد الإصابات اليومية المؤكدة إلى نحو 20 ألف حالة يوميًا في يوليو، خلال الموجة الثالثة والأكثر خطورة التي شهدتها البلاد.