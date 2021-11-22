الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الا أنا حكاية ويبقى الأثر

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تعرض قناة DMC أخر حلقات مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر للفنانة نجلاء بدر، والمنتظر أن تكون مساء اليوم الاثنين وحتى الاربعاء المقبل .

وشهد مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر ردود افعال إيجابية للغاية بسبب المحتوى القصصي للحكاية الحالية، والتي تناولت فكرة اعتماد الام على كل تفاصيل منزلها بعد وفاه زوجها، وكم المشاكل التي تقابلها من تربية ابناء وظروف مادية وغيرها .

موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر 

وتقوم القناة بعرض مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً، ويتم إعادتها مرة ثانية الساعة 12 ظهراً، بينما تعرض حكاية “ويبقى الأثر” على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة 8 صباحاً، والساعة 4 مساء، حيث تعرض الحكاية بالتزامن مع تصوير مشاهدها.

 

أبطال مسلسل إلا أنا حكاية ويبقى الأثر 

يشارك في حكاية ويبقى الاثر من مسلسل إلا أنا كلا من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش ورانيا منصور والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري

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وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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