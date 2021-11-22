المتابعون منقسمون.. ردود أفعال متباينة على «صورة» سارة سلامة

أثارت الفنانة سارة سلامة الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت خلالها بملامح مختلفة أظهرت خضوعها لعمليات تجميل عديدة .

ردود أفعال متباينة على إبنة أحمد سلامة

ويعود التغيير في ملامح وجه سارة سلامة إلى خضوعها لتكبير الشفاه من خلال حقن الفيلر والشائع استخدامها في وقتنا الحالي.

حالة جدل واسعة اجتاحت السوشيال ميديا من قبل متابعيها، الذين قاموا بمقارنة ملامحها قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل المختلفة والتي كانت أغلبها في شفاها، والتي بدت وكأنها غير طبيعية على الإطلاق .

تعليق رواد السوشيال ميديا على إبنة أحمد سلامة

وانهالت التعليقات عليها التي انقسمت بين إشادة وانتقاد نظرًا للتغيرات التى طرأت على شكلها وتساءل الجمهور حول حقيقة إجراء سارة عملية تجميل وسبق سارة في هذا الأمر عدد من النجمات اللواتي يحرصن على الاهتمام بمظهرهن وجمالهن.

وتبلغ تكلفة نفخ الشفاه بالابر بعدد الحقن وتكون التكلفة ثابتة للحقنة الواحدة وبشكل عام و بمراعاة كل العوامل السابقة فستجد أن التكلفة تتراوح ما بين 200 دولار أمريكي وحتى 2000 دولار أمريكي تقريباً.

آخر أعمال الفنانة سارة سلامة

وآخر أعمال الفنانة سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.