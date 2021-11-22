الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: لجنة فورية لمعرفة أسباب الهبوط الأرضي وسقوط سيارة نقل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت محافظة مطروح، إنه إيماء لما تم نشره بشأن وقوع هبوط أرضي بطريق الإذاعة في منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح وهبوط سيارة بمسار خط الصرف الصحي فإن الأعمال  الجاري تنفيذها حاليًا لم يتم استلامها من مقاول الأعمال حتى الآن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيان له اليوم، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، بتشكيل لجنة من كلا من مديرية الطرق والادارة الهندسية وعضو المشروعات بالمركز  والشئون القانونية  والتفتيش المالي والإداري  بالمركز لمعاينة الموقع والوقوف على أسباب الهبوط.

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كما وجه محافظ مطروح بإخطار جهاز المشروعات القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي جهة الإشراف والتنفيذ للمراجعة والكشف على طول مسار خط الصرف بالكيلو 4 والكيلو 7 والتأكد من السبب ومعالجته، مؤكدًا على  أن الأعمال مازالت جارية ولم يتم استلامها  من المقاول حتى الآن.

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وكانت قد شهدت منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح حالة من الاستياء عقب الهبوط الأرضي الذي حدث في الطريق الإسفلتي وسقوط إحدى سيارات نقل الرمال.

وقال سامي عبدالعزيز أحد شهود العيان، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن محافظة مطروح شهدت حالة من الطقس السيئ، وعقب قيام سيارة نقل بالعبور من منطقة الكيلو 4 حدث هبوط جزئي في الطريق الإسفلتي أدى إلى سقوط السيارة وحدثت تلفيات.

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الصحيح. 

وشهدت محافظة مطروح، أول أمس السبت، سقوط أمطار رعدية غزيرة، أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية وأعاقت حركة المرور وسير المواطنين، حيث تم إغلاق عدد من الشوارع بسبب تزايد مياه الأمطار.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

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محافظ مطروح مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي هبوط ارضي تشكيل لجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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