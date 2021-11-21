الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل للشباب بفندق في رأس البر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بأحد الفنادق الشهيرة برأس البر براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالفندق «سباك» على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 01004994023، والتواصل مع المدير المسئول أحمد زين، أو التوجه لمقر الفندق في رأس البر، دمياط.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

ووفرت وزارة القوى العاملة، 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرنوفمبر 2021.

وزارة القوى العاملة البطالة النشرة القومية للتشغيل الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

النائب العام يأمر بحبس متنمر على فتاة من ذوي الهمم 4 أيام

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«بعد ظهور نوة المكنسة».. جدول مواعيد النوات 2021 حتى نهاية هذا العام

بناء الإنسان.. مستفيدون من القوافل الرياضية لـ«حياة كريمة»: اكتشفت مواهبنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية

مستوطنون إسرائيليون يقطعون الطرق ويعتدون على فلسطينيين فى مدن الضفة الغربية

محافظة القدس تحمل الاحتلال المسئولية عن الاحتقان في المدينة