«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل للشباب بفندق في رأس البر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بأحد الفنادق الشهيرة برأس البر براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالفندق «سباك» على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 01004994023، والتواصل مع المدير المسئول أحمد زين، أو التوجه لمقر الفندق في رأس البر، دمياط.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

ووفرت وزارة القوى العاملة، 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرنوفمبر 2021.