نوال الزغبي عن محمد رمضان: «مين ده.. معرفوش»

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» على راديو إنيرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر.

وكشفت «نوال» في فقرة الأسئلة عن أغاني المهرجانات قالت: «مش بسمعها أوي مش ذوقي الخاص، هناك بعض الشباب يقدم أغاني الراب بطريقة جيدة، بس المؤكد أن المزيكا أذواق».

وبسؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت: «مين.. مبعرفوش بيعمل إيه؟».

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا، قالت: «أنا بكتب بنفسي على تويتر، وأحب دائماً أن أقدم للمتابعين طاقة إيجابية، وأقدم لهم خبرة من الحياة وبعض النصائح المفيدة، أشعر بالمسئولية نحو نشر الطاقة الإيجابية عبر حساباتي المختلفة».

واختتمت: «أنها من محبي، تويتر ثم انستغرام وفيس بوك، وإنها ليست من محبي تطبيق التيك توك».