الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نوال الزغبي عن محمد رمضان: «مين ده.. معرفوش»

نوال الزغبي
نوال الزغبي

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» على راديو إنيرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر.

وكشفت «نوال» في فقرة الأسئلة عن أغاني المهرجانات قالت: «مش بسمعها أوي مش ذوقي الخاص، هناك بعض الشباب يقدم أغاني الراب بطريقة جيدة، بس المؤكد أن المزيكا أذواق».

وبسؤالها عن الفنان محمد رمضان، قالت: «مين.. مبعرفوش بيعمل إيه؟».

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا، قالت: «أنا بكتب بنفسي على تويتر، وأحب دائماً أن أقدم للمتابعين طاقة إيجابية، وأقدم لهم خبرة من الحياة وبعض النصائح المفيدة، أشعر بالمسئولية نحو نشر الطاقة الإيجابية عبر حساباتي المختلفة».

واختتمت: «أنها من محبي، تويتر ثم انستغرام وفيس بوك، وإنها ليست من محبي تطبيق التيك توك».

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