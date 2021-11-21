الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين مفتش تموين مقيم بسوق تجارة الجملة في بورسعيد

المهندس ناصر ثابت
المهندس ناصر ثابت

أكد المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن هناك بورصة لتجارة وتداول الأسماك الطازجة والمجمدة في المحافظة يتم من خلالها الإعلان عن الأسعار عبر شاشات يتم متابعتها ومراقبتها من قبل مفتش مقيم للتأكد من جودة الأسماك المطروحة والإعلان عن أسعارها في أسواق الجملة.

وقال ثابت في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم تعيين مفتش تموين مقيم في سوق تجارة الجملة للخضار والفاكهة في بورسعيد لمتابعة ورصد حجم الكميات التي يتم تداولها في السوق والأسعار الاسترشادية.

وأوضح أنه يتم تشكيل فريق عمل رقابي لمتابعة الأسواق المحلية ورصد أي مخالفات تموينيه بتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وزارة التموين الأسماك في بورصة أسماك سوق استرشادية

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