حورية فرغلي تطرح برومو «أيام» (فيديو)

طرحت الفنانة حورية فرغلي البرومو الدعائي الرسمي لمسلسلها الجديد «أيام» عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام».

وظهرت حورية خلال الفيديو في حارة شعبية، حيث احتوى البرومو على مشاهد عديدة لكافة المشاركين في العمل فظهرت شيري عادل وهي مرتدية ملابس زفاف، وظهر رياض الخولي وهو يدافع عن حارته الشعبية، فيما لم تطل في البرومو حورية فرغلي بشكل كبير سوى مشهدين فقط.

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيري عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عمها رياض الخولي، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

المسلسل تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

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