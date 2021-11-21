الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حورية فرغلي تطرح برومو «أيام» (فيديو)

حورية فرغلي
حورية فرغلي

طرحت الفنانة حورية فرغلي البرومو الدعائي الرسمي لمسلسلها الجديد «أيام» عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام».

وظهرت حورية خلال الفيديو في حارة شعبية، حيث احتوى البرومو على مشاهد عديدة لكافة المشاركين في العمل فظهرت شيري عادل وهي مرتدية ملابس زفاف، وظهر رياض الخولي وهو يدافع عن حارته الشعبية، فيما لم تطل في البرومو حورية فرغلي بشكل كبير سوى مشهدين فقط.

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيري عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عمها رياض الخولي، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

المسلسل تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

https://www.instagram.com/tv/CWiz7TdALWG/?utm_source=ig_web_copy_link

أزمة حورية فرغلي إيراد فيلم حورية فرغلي الدستور تحاور حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي حادث حورية فرغلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

من بكيزة إلى سكينة.. شخصيات سهير البابلى ارتبط بها جمهورها

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً بعد استقالتها

«خايفة من الحساب».. هكذا تحدثت سهير البابلي عن الموت قبل وفاتها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس