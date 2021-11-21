حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته مستحضرات تجميل فاسدة بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة، حبس صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص، يستخدم خامات مجهولة المصدر بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات للمقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مصنع مستحضرات تجميل "كائن بدائرة القسم"، وعامل بذات المصنع بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص"، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميــل باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع، وعثر بداخله على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفــة الأنواع، والأدوات المستخدمة فى تصنيعها "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.