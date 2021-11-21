وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تنمية 27 محافظة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة.

تم إطلاق التقارير بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إضافة إلى عدد من المحافظين والنواب والمخططين المحليين، كما حضر ممثلون من الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأبحاث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.



تهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة، كما وسيؤدي هذا إلى تحديد الأولويات الرئيسية والمجموعات المستهدفة، إضافة إلى الاستثمارات المستهدفة، كما ستدعم هذه التقارير تنفيذ رؤية مصر 2030، وفق الأمم المتحدة للسكان.



وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير: "إن توطين التنمية يُمكّن جميع الجهات المحلية المعنية، ويجعل التنمية المستدامة أكثر استجابة وملاءمة للاحتياجات والتطلعات المحلية، في عقد العمل، أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى إشراك المجتمعات المحلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب بحلول 2030.