فى يومه العالمي .. محطات من ذكريات برامج التليفزيون المصري

يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي للتلفزيون الذى اخترعه المهندس الكهربائي “جون لوجي بيرد” اسكتلندى الجنسية".

“لوجي بيرد” كان يعمل مع والده في جمع الخردوات، قدم أول نظام للتلفزيون الميكانيكي في 26 يناير 1926 وكشف عن ظهور التلفزيون الملون عام 1928.

ويرصد «الدستور» فى السطور التالية أهم ذكريات المصريين مع التلفزيون..

ماسبيرو

التلفزيون المصري “ماسبيرو” من أقدم المؤسسات التلفزيونية في العالم حيث تم تأسيسه عام 1960، ليصبح شاهدًا على أغلب الأحداث التي عاصرتها مصر في التاريخ الحديث، فبعد أن كانت مصر من أوائل الدول التي تتبنى فكرة الإذاعة، طورت التلفزيون بشكل كبير أبهر العالم أجمع.

وبدأ أول بث تليفزيوني مصري في 21 يوليو عام 1960، عبر محطتين هما القناة الأولى والثانية، وكان القرآن الكريم هو أول شئ يتم عرضه على القناتين.

صباح الخير يا مصر

كان المصريون يبدأون يومهم بمشاهدة برنامج “صباح الخير يامصر” والذي كان يقدم وجبة صباحية منوعة من الفقرات واللقاءات مابين أخبار ومناقشات في العديد من المجالات المختلفة.

مسلسل الساعة الـ 7

قدم التليفزيون من خلال مسلسل الساعة 7 المُذاع على القناة الأولى، على مدار سنوات طويلة وجبة درامية دسمة تجمع حولها المصريون وتلقوا منه العديد من القيم،

اخترنا لك

برنامج اخترنا لك كان أول برنامج منوعات ياتى على القناة الثالثة وكان يعرض قصة فيلم أجنبي ليتم عرضه في آخر برنامج البث.

خلف الأسوار

كان برنامج الجريمة الأول في مصر وقدمته الإعلامية رولا خرسا، وكان يعرض الجرائم المختلفة من داخل مسارح الجريمة ويعقد لقاءات مع المتهمين.

حديث المدينة

برنامج حديث المدينة قدمه الاعلامي مفيد فوزي، على مدار سنوات وكان يعرض فقرات متنوعة عن مصر وأهم أحداث المجتمع.

كلام من ذهب

كان برنامج المسابقات الأول من نوعه في مصر وقدمه الإعلامي طارق علام وقدم من خلاله جوائز عبارة عن “قطع ذهبية” للناس في الشارع بعد اجابتهم على سؤال المسابقة.

فيلم يوم الجمعة

كانت قناة “نايل تي في” تُذيع فيلم أبيض وإسود كل يوم جمعة الساعة 9 مساءا خاصة افلام الفنان إسماعيل ياسين.

عالم الحيوان

برنامج وثائقي لعالم الحيوان يُذاع كل يوم جمعة، كان يُعد بمثابة نافذة مفتوحة على وجه آخر من وجوه الحياة ويعطي الناس بعض المعلومات عن عالم الحيوان بشكل مصور.

خواطر الشعراوي

كانت خواطر الشيخ الشعراوي ودرس الفقه الذي يعطيه كل جمعه من أهم ما تجتمع حوله العائلة المصرية وقتها.

بوجي وطمطم

تربي جيل الثمانينيات على مسلسل العرائس المتحركة الشهير بوجي وطمطم كان من بطولة الفنان يونس شلبي والفنانة هالة فاخر، وتأليف واخراج محمود رحمى وبدأ في عام 1983 ليتسمر حوالي 18 جزء تقريبا، وتوقف لأسباب مختلفة أبرزها وفاة المخرج في عام 2001 ومرض الفنان يونس شلبي.

عالم سمسم

تم عرض مسلسل عالم سمسم في عام 2002 ونوقف انتاجه في عام 2010 وكان يقوم على تعليم الاطفال بعض السلوكيات النافعة لهم.

فوازير رمضان

كانت من أهم مايتم تقديمه على شاشات التلفزيون المصري خلال شهر رمضان الكريم، بدأت فكرة الفوازير مع ثلاثي أضواء المسرح ثم ارتبطت الفوازير بالفنانة نيللي التى قدمتها عام 1975 والفنانة شيريهان التى قدمتها عام 1988 والفنان سمير غانم الذي قدم أشهر شخصية في العالم العربي وهي شخصية “فطوطة” وكانت تطل كل واحدة منهما في عام.

وكانت هناك فوازير أخرى يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس، وحاول العديد من الفنانين تقديم الفوازير لكن لم تجد نفس الرواج مثل الفنانة المعتزلة جيهان نصر والراقصة والفنانة “لوسي” والراقصة “دينا” ولكنها لم تنجح.

برامج الكارتون

كانت برامج الكارتون في تلك الفترة بشخصيات بسيطة ومدبلجة إلى اللغة العربية مثل “كابتن ماجد” الذي يحكي قصة فريق كرة قدم، وكذلك مغامرات “السندباد” و “سلاحف النينجا” و“المغامرون الخمسة”.

مسلسل بكار

كان مسلسل بكار من اهم مسلسلات الاطفال الذي كانت جميعها عن اطفال الصعيد وكانت من اشهر شخصياته المعزة رشيدة صديقة بكار كان العرض الأول له عام 1998 للمخرجة منى أبو النصر وبعد وفاتها في 2003 استكمل إخراجه ابنها شريف جمال وكان آخر مواسمه في عام 2007.