مصادر: مصير إعدام «فران» الزقازيق خلال 60 يومًا

كشفت مصادر قضائية أن حكم الإعدام شنقًا، الصادر ضد متهم من محكمة جنايات الزقازيق لإدانة المتهم بقتل صديقه بالرصاص يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، لتقوم محكمة النقض إذا قبلت الطعن بمحاكمة الحكم لا الموضوع، لافتا إلى أنه يجوز لمحكمة النقض تأييد الحكم أو إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات جديدة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، قررت اليوم الأحد، بمعاقبة فران بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شاب بإطلاق الأعيرة النارية عليه، لوجود خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشاريين محمد سليمان سمرة وباسم جاويش وطارق الحلواني وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

ترجع وقائع القضية إلى العام الماضي، حيث تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب، 23 عامًا، مصابًا بطلق ناري في الصدر، ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "فران" بمخبز بمدينة العاشر من رمضان، وأنه توجد خلافات بينه وبين المجني عليه منذ فترة.

وفي يوم الحادث، طلب المتهم من المجني عليه مقابلته لتسوية خلافاتهما، وفور مشاهدته له أطلق عليه الأعيرة النارية من فرد خرطوش محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الخلافات السبب.. الإعدام لنجار قتل مزارعًا بالشرقية

وفي سياق متصل قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة نجار موبيليا بالإعدام شنقا، لقيامة بقتل مزارع بإطلاق الأعيرة النارية عليه، لوجود خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشاريين محمد سليمان سمرة وباسم جاويش وطارق الحلواني وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير من العام الجاري، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول مزارع مصابا بطلق ناري بالرأس وآخر بالكتف الأيسر، وأنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة نجار موبيليا وأنه توجد خلافات بينه وبين المجني عليه منذ فترة، وفي يوم الحادث قرر المتهم النيل من المجني عليه فرصد تحركاته وما إن شاهده يخرج من أرضه الزراعية فأطلق عليه الأعيرة النارية بطريقة عشوائية التي أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.