«الرعاية الصحية»: نهتم بتنمية مهارات أطقم التمريض بالمستشفيات التابعة لنا

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة قامت بتغيير الزي الرسمي لأطقم التمريض بالمستشفيات التابعة لها.

واوضحت كوثر أن الزي الجديد للتمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل هو مزيج من الخبرات الأوربية والأمريكية، بواقع 13 كودًا جديدًا تم اختيارهم بعناية من مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبي Medical Staff Outfit عالميًا.

وأكدت اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتنمية الجوانب والمهارات الإكلينيكية واللغوية والبحثية للأطقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة لها باعتبارها ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام والانضباط المؤسسي بهدف خلق الصورة الذهنية الإيجابية عن تمريض منشآت هيئة الرعاية الصحية الذي يتماشى مع المعايير القياسية الدولية والقياسية في المجال الطبي.

وتابعت أن هيئة الرعاية الصحية قدمت برنامجًا متكاملًا لتدريب الأطقم التمريضية والنهوض بخدماتها من خلال الاهتمام بالبرامج التدريبية للتمريض وإعادة التأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ومنها برنامج تدريبي مشترك مع الحكومة الإيطالية لتعزيز وتبادل الخبرات لرفع كفاءة التمريض، ويشمل برامج تدريبية نظرية وعملية للطواقم التمريضية لاستخدام المناهج العلمية الحديثة في التطبيق والقياس للنهوض بمنظومة الخدمات التمريضية وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، بما يتماشى مع الإتجاه العالمى بهذا الصدد، علاوة على تطوير معاهد رعاية للتمريض لتعلم الخدمات التمريضية حسب أحدث المناهج التعليمية والطرق والوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أن اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالأطقم التمريضية هي انعكاس لاهتمامها بكل ما يُقدِّم خدمة ورعاية صحية جيدة للمريض، واعتبار التمريض أحد الركائز الأساسية لنجاح عملية أداء الخدمة والرعاية الصحية للمرضى، مشيرة إلى أن ما بذلته هيئة الرعاية الصحية في هذا الشأن وما تبذله لتعزيز جهودها الرامية نحو بناء نظام صحي متكامل قوي بكل أطرافه قادر على تلبية احتياجات المواطنين، والوصول لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.