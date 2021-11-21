تهشم سيارة سقطت عليها لوحة إعلانات في مصر الجديدة

تسبب سقوط لوحة إعلانات، اليوم الأحد، في تهشم سيارة ملاكي دون وقوع إصابات بشرية، بمنطقة صلاح الدين بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

و تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط عمود مثبت عليه لوحة إعلانات بمنطقة صلاح الدين بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة وتبين تهشم سقف سيارة ملاكى جراء الحادث دون وقوع إصابات.

وفي سياق اخر شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق أسفرت الحملات عن تحرير 2988 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، الموتوسيكلات، لعدم ارتداء الخوذة وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.