الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 41 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من شوارع المحافظات

رفع دراجة نارية
رفع دراجة نارية

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية 41 دراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية لتأثيرها سلبا على المظهر الحضاري للشارع المصري ووفقا لقانون المرور الجديد.

ومن جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال المرور بالجيزة بإشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق أسفرت الحملات عن تحرير 2988 مخالفة لقائدي الدراجات النارية- الموتوسيكلات- لعدم ارتداء الخوذة وذلك خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات، السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

 

وزارة الداخلية دراجة نارية مخالفات المرور انتشار الخدمات المرورية خدمات المرورية حوادث المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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